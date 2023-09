© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa per contare deve avere una forza economica e non sono commerciale, non solo essere un grande mercato. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Deve avere la capacità di competere a livello industriale. Serve una vera politica industriale”, ha detto il ministro. Serve “un’Europa che sappia essere protagonista in tanti settori”. (Res)