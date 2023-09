Mongolia: il Papa ha incontrato il presidente Khurelsukh e le autorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco questa mattina, dopo aver celebrato la santa messa in privato, si è trasferito in Piazza Sukhbaatar per la cerimonia di benvenuto in Mongolia. Al suo arrivo il Papa è stato accolto dal presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh. Dopo la Guardia d'onore, l'esecuzione degli inni e l'onore alle Bandiere, ha avuto luogo la presentazione delle rispettive delegazioni. Al termine, dopo essersi trasferiti in auto all'ingresso del palazzo di Stato, il Papa e il presidente della Mongolia hanno raggiunto l'interno del palazzo e si sono diretti poi all'esterno per gli onori alla statua di Chinggis Khaan. Quindi si sono recati nella Gran Ger dove alle ore 9:30 (03:30 ora di Roma) ha avuto luogo la visita di cortesia al presidente della Mongolia. Dopo la firma del Libro d'onore e la foto ufficiale, ha avuto luogo l'incontro privato cui ha fatto seguito la presentazione della famiglia del presidente e lo scambio dei doni. Quindi il Santo Padre e il presidente si sono recati nella sala Ikh Mongol per l'incontro con le autorità. (Civ)