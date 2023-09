Cultura: Il Circo Massimo pronto per Max Pezzali, attese 60 mila persone per l'evento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una grande festa per celebrare i 30 anni di carriera. Al Circo Massimo, a Roma, è tutto pronto per “Il Circo Max” il mega concerto di Max Pezzali che questa sera suonerà la carica agli oltre 60 mila fans. Dalle 21 l'ex frontman degli 883 proporrà i pezzi di successo della sua lunga storia musicale accompagnato da amici e colleghi come Lazza, Articolo 31, Gazzelle, Colapesce Dimartino, Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari, Paola e Chiara. Gli accessi all'area del live (su via del Circo Massimo e via della Greca, via del Circo Massimo e viale Aventino, via dei Cerchi lato Porta Capena e via dei Cerchi lato San Teodoro) saranno aperti tra le 15 e le 16. Da ieri sono scattate le consuete limitazioni al traffico nell'area del Circo Massimo. Chiusa via dei Cerchi dalla mezzanotte e mezza di venerdì tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro, compreso il transito dei pedoni e la pista ciclabile. Dalle 7 di ieri, nelle strade intorno al Circo Massimo sono scattati i divieti di sosta, mentre dalle 20 chiuderanno al transito via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane, lungotevere Aventino nella carreggiata laterale da piazza dell'Emporio a via di Santa Maria in Cosmedin, strada che sarà chiusa tra il lungotevere e via della Greca. (segue) (Rer)