Cultura: Il Circo Massimo pronto per Max Pezzali, attese 60 mila persone per l'evento (2)

- Entro le 12 di oggi dovranno essere rimossi tutti i veicoli in sosta su viale Aventino, sul lato opposto alla sede della Fao, in direzione piazza Albania, per 50 metri dall'altezza di via del Circo Massimo. Sempre dalle 18 di oggi potrebbero essere chiuse al transito via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità e via Petroselli. La Questura ha richiesto la chiusura della stazione Circo Massimo Metro B dalle 21 di sabato. In alternativa si potranno utilizzare le stazioni di Colosseo e Piramide. Previste modifiche anche per le linee bus nell'area del Circo Massimo. Molte le linee bus deviate. (Rer)