Brandizzo: Magni (Avs), precarietà e contratti al ribasso a discapito della sicurezza

- "Ritengo che sia incomprensibile morire in questo modo, ancor più se c'è stato un errore di comunicazione. Da troppi anni il lavoro è diventato una merce, per di più mal pagata, e la logica degli appalti e dei subappalti mette ingiustamente la sicurezza tra i costi. Dobbiamo invece mettere al centro le persone. L'errore umano può sempre avvenire ma non per questo uno deve morire, ci vogliono più accorgimenti, tecnologia e segnalazioni in questi cantieri". Lo afferma in un'intervista a "Il Manifesto", Tino Magni, dell'Alleanza verdi e sinistra, presidente della commissione d'indagine del Senato sulle condizioni di lavoro, che ieri si è recato sul luogo del disastro ferroviario a Brandizzo. (segue) (Rin)