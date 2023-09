Brandizzo: Magni (Avs), precarietà e contratti al ribasso a discapito della sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo davanti a un bilancio drammatico - prosegue il senatore rossoverde -. Muoiono tre lavoratori al giorno e c'è un infortunio al minuto. La precarietà e i contratti al ribasso sono a discapito della tutela della sicurezza dei lavoratori. Servono norme che impediscano appalti al massimo ribasso perché chi ne paga il prezzo sono sempre e solo i lavoratori. Si perde in sicurezza e in formazione, su cui gioca un ruolo l'estrema precarietà. La settimana prossima nella riunione dell'ufficio di presidenza della commissione voglio porre la necessità di un programma di intervento e ispezioni sui luoghi del lavoro. Dobbiamo partire dai dati Inail. Essendo questa commissione una scelta dell'intero arco parlamentare voglio che siano coinvolte in pieno le varie parti politiche". (segue) (Rin)