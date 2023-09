Brandizzo: Magni (Avs), precarietà e contratti al ribasso a discapito della sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è stato nei mesi scorsi un taglio al fondo per i risarcimenti delle famiglie, poi ripristinato. Il governo Meloni in tema di sicurezza sta facendo né più né meno di quello che hanno fatto altri in precedenza. Non sanno come investire le risorse del Pnrr, che dicono esserci, ma non badano alla sicurezza sul lavoro e alla lotta alla precarietà", aggiunge Magni. "Quando le Ferrovie del nostro Paese venivano intese come un servizio rivolto ai cittadini erano un corpo unico, c'erano ferrovieri specializzati in ogni ambito. Ora si lavora in appalti, la privatizzazione ha portato un peggioramento delle condizioni di chi opera e di chi si serve del servizio. Per non parlare della manutenzione, che vive un continuo decadimento. Per il mercato - conclude Magni -, la logica è che ogni aspetto determini profitto, tutto il resto è in subordine. Un servizio ai cittadini deve essere, invece, fatto da imprese sane e dalle tasse che i cittadini pagano per la qualità di questo servizio. In commissione vorrei contribuire a un cambio di mentalità, cioè invertire la strada presa: quella del profitto a discapito della sicurezza". (Rin)