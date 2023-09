Lavoro: Berrino (Fd'I), successo piattaforma Siisl è risposta a Reddito cottadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il programma di questo governo di mettere in campo politiche attive del lavoro, formazione e sostegno a chi lavorare non può, si sta dimostrando vincente. Al di là delle polemiche e delle proteste, frutto anche di chi soffia sul fuoco con informazioni e dati non corretti o quantomeno non completi, il primo settembre, primo giorno della piattaforma Siisl, ha dimostrato che in tutta Italia è possibile formarsi e trovare lavoro". Lo dichiara il senatore Giovanni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia, che prosegue: "Le oltre 600 mila proposte formative presenti sul sito e i 60 mila posti di lavoro disponibili sono la risposta a coloro che ritenevano il Rdc l'unica soluzione possibile. Le oltre 4 mila persone che in un solo giorno si sono iscritte sulla piattaforma richiedendo formazione ed il prescritto assegno da 350 euro mensile per tutto il periodo formativo dimostrano l'apprezzamento verso questo nuovo modo di essere accompagnati al lavoro. Occorre ringraziare il ministro Calderone per l'impegno profuso, il quale attesta che l'assistenzialismo è dedicato a chi non può lavorare, ma per gli altri cittadini il risultato da conseguire deve essere la formazione ed un posto di lavoro, dando ossigeno al mondo produttivo - conclude Berrino - e un futuro dignitoso ai cittadini". (Rin)