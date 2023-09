Vaticano: Papa in Mongolia, diamoci da fare per costruire un futuro di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha incontrato alle 04:20 ora di Roma, presso la sala Ikh Mongol, le autorità, la società civile e il corpo diplomatico della Mongolia. Nel suo discorso il Pontefice ha ricordato che "quello che per noi cristiani è il creato, cioè il frutto di un benevolo disegno di Dio, voi ci aiutate a riconoscere e a promuovere con delicatezza e attenzione, contrastando gli effetti della devastazione umana con una cultura della cura e della previdenza, che si riflette in politiche di ecologia responsabile". Francesco è tornato anche sul tema della pace. "La Mongolia di oggi - ha sottolineato Bergoglio - con la sua ampia rete di relazioni diplomatiche, la sua attiva adesione alle Nazioni Unite, il suo impegno per i diritti umani e per la pace, riveste un ruolo significativo nel cuore del grande continente asiatico e nello scenario internazionale. Vorrei menzionare anche la vostra determinazione a fermare la proliferazione nucleare e a presentarsi al mondo come Paese senza armi nucleari: la Mongolia non è solo una nazione democratica che attua una politica estera pacifica, ma si propone di svolgere un ruolo importante per la pace mondiale". Pace che il Papa ha auspicato per tutto il mondo: "Passino le nuvole oscure della guerra, vengano spazzate via dalla volontà ferma di una fraternità universale in cui le tensioni siano risolte sulla base dell'incontro e del dialogo, e a tutti vengano garantiti i diritti fondamentali - ha augurato il Pontefice -. Qui, nel vostro Paese ricco di storia e di cielo, imploriamo questo dono dall'Alto e diamoci da fare insieme per costruire un avvenire di pace". (Civ)