Legge Bilancio: Siracusano, FI vuole aumento pensioni minime e liberalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attenzione del Parlamento è già rivolta alla legge di Bilancio. L'obiettivo dell'esecutivo e della maggioranza è quello di costruire una manovra che aiuti le fasce deboli e che allo stesso tempo dia un supporto concreto alle imprese". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, in un'intervista a "Il Giornale". "Il primo step sarà quello di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale. FI vuole un nuovo aumento delle pensioni minime e spingerà anche per un pacchetto di liberalizzazioni. La crescita - ha concluso - non si crea per decreto, servirà stimolare l'economia per avere un Pil positivo".(Rin)