Roma: collane d'oro, telefoni e portafogli, 6 persone arrestate per furto e rapina

- Collanine d'oro, telefoni, borse e portafogli. Ancora furti ai danni di turisti e cittadini a Roma. Nelle ultime ore la polizia ha arrestato sei persone per i reati di furto aggravato e rapina. Si tratta di due marocchini di 29 e 31 anni che hanno aggredito un giovane all'uscita dell'autobus in piazza dei Cinquecento, strappandogli la collana d'oro al collo. Un 27enne somalo, invece, ha rubato un telefono a un passante ma è stato bloccato e arrestato, nonostante abbia opposto resistenza procurando agli agenti ferite guaribili con una prognosi di otto giorni. All'Esquilino gli agenti hanno arrestato un 43enne nord-africano mentre rubava lo zaino a un passante. Infine, arrestati per furto anche un egiziano di 25 anni e un algerino di 49 che, in via Gaeta, hanno derubato una donna del portafogli.(Rer)