Mongolia: Papa incontra la donna che trovò la statua della Madonna nella spazzatura

- In Mongolia Papa Francesco alle 10:00 ore italiane (16:00 locali) incontra, presso la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, i vescovi, i sacerdoti, i missionari, i consacrati e le consacrate e gli operatori pastorali. Al suo arrivo all'ingresso interno della Cattedrale, prima di salire sulla golf car per compiere alcuni giri tra i fedeli, il Papa viene accolto da una donna mongola che all'ingresso di una ger gli offre una coppa di latte avvolta in una sciarpa azzurra. Quindi accompagnato dal prefetto apostolico di Ulaanbaatar, il cardinale Giorgio Marengo, entra nella ger dove ha un breve incontro con la signora Tsetsege, la donna che - una decina di anni fa - aveva raccolto dalla spazzatura una statuetta di legno della Madonna, poi intronizzata nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, che chiamano "Madre del Cielo". Dopo essere stato accolto all'ingresso della Cattedrale dal parroco e dal vice parroco che gli porge la croce e l'acqua benedetta per l'aspersione, il Papa attraversa la navata centrale e raggiunge l'altare. Quindi, dopo l'esecuzione di un canto e il saluto di benvenuto del presidente della Conferenza episcopale dell'Asia Centrale, monsignor José Luis Mumbiela Sierra, vescovo della Santissima Trinità in Almaty, cui fanno seguito le testimonianze di una suora missionaria e di un sacerdote mongolo, ha luogo una rappresentazione artistica seguita dalla testimonianza di un operatore pastorale. Successivamente il Papa pronuncia il suo discorso. Al termine, dopo la recita dell'Ave Maria, la benedizione e il canto finale, il Santo Padre benedice la statua della Madonna "Madre del Cielo". Quindi saluta i vescovi presenti e i missionari e le missionarie e, prima di salire sull'auto, sosta brevemente in una sala della Cattedrale per salutare un gruppo di fedeli. Poi, dopo la foto di gruppo, lascia la Cattedrale e rientra in auto alla prefettura apostolica dove cena in privato. (Civ)