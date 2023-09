Università: Nevi (FI), critiche Nursing Up a Bernini incredibili e spropositate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche da parte del sindacato degli infermieri, Nursing Up, accendono solo ulteriori polemiche in un momento così delicato per il nostro Sistema sanitario nazionale. Lo dichiara in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vice presidente vicario dei deputati azzurri. “Contrapporre l'importanza della professione di medico a quella di infermiere in maniera del tutto negativa non ha senso. Si vuole creare una guerra inutile. Da sempre in Italia si parla dell'aumento dei posti alla facoltà di medicina e adesso che ciò avviene grazie a questo governo e al ministro Bernini, arrivano incredibili e spropositate critiche. Invece di contestare in maniera distruttiva, è giusto aprire un confronto serio anche su questo, che troverà come sempre il ministro Bernini disponibile e aperto ad accogliere idee e proposte", aggiunge. (Rin)