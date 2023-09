Brasile: bilancia commerciale agosto +137,8 per cento, surplus da 9,8 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato ad agosto 2023 un surplus di 9,8 miliardi di dollari. Lo riferisce il ministero dello Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi. Il saldo è cresciuto del 137,8 per cento rispetto a quello registrato ad agosto 2022, quando la bilancia commerciale aveva registrato un surplus da 4,1 miliardi di dollari. Il mese scorso, le esportazioni hanno raggiunto un volume di 31,2 miliardi di dollari, in aumento dell'1,4 per cento rispetto allo scorso anno, mentre le importazioni hanno totalizzato 21,4 miliardi di dollari, in calo del 19,6 per cento rispetto ad agosto 2022. Nei primi otto mesi dell'anno, la bilancia commerciale accumula un surplus da 63,3 miliardi di dollari, il 44,8 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il saldo era stato positivo per 43,7 miliardi di dollari. (Brb)