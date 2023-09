Pd: Schlein, serve ascolto e discussione in partito, ma compatti contro destra peggiore d’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo partito “abbiamo bisogno di ascoltarci, rispettarci e discutere, ma poi andare compatti a colpire la destra peggiore d’Europa, perché è lì che dobbiamo costruire l’alternativa che merita questo Paese”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite alla Festa dell'Unità a Torre Suda, in Puglia. “Siamo l’unico partito che fa davvero dei congressi, diffido dai partiti in cui non vola una mosca perché vuol dire che c’è qualcosa che non va. Noi siamo democratici per davvero”, ha aggiunto. (Rin)