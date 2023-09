Business news: Grecia, inflazione annua in calo dello 0,1 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione annua in Grecia è calata dello 0,1 per cento ad agosto rispetto a luglio. È quanto emerge dai dati Eurostat ripresi dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. In particolare, il tasso annuo è diminuito dal 3,5 al 3,4 per cento. Sulla base dei dati, nel mese di agosto il livello di inflazione più alto nell’eurozona è stato registrato da Slovacchia (9,6 per cento), Croazia (8,5 per cento), Austria (7,6 per cento) e Lituania e Germania (6,4 per cento). Il tasso più basso tra i Paesi dell’eurozona è stato invece registrato da Spagna e Belgio (2,4 per cento), Cipro (3 per cento), e Grecia, Finlandia e Paesi Bassi (3,4 per cento). (Gra)