Business news: Serbia, disoccupazione secondo trimestre a +0,7 per cento rispetto a 2022

- La disoccupazione in Serbia è aumentata dello 0,7 per cento nel secondo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2022, attestandosi al 9,6 per cento. È quanto emerge dai dati dell’Istituto di statistica serbo (Rzs), ripresi dall’emittente televisiva “N1”. In particolare, il numero dei disoccupati registrati nel Paese tra aprile e giugno si è attestato a 306 mila. Gli occupati nel secondo trimestre del 2023, rispetto al 2022, sono stati invece 2.876.000, con un aumento dello 0,5 per cento (50,4 per cento). (Seb)