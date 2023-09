Business news: Polonia, Pkp Intercity indice gara per 46 muove locomotive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società ferroviaria polacca Pkp Intercity ha indetto una gara per l’acquisto di 46 nuove locomotive elettriche adatte a raggiungere la velocità di 160 chilometri orari e da utilizzare nei collegamenti nazionali. Lo ha reso noto l’emittente “Polskie Radio”. Le locomotive dovrebbero iniziare a circolare nel 2025. Pkp Intercity sta allargando il suo parco veicoli e ha già concluso accordi con produttori quali Pesa e Newag per l’acquisto di locomotive elettriche ed ibride. Entro il 2030 l’azienda punta a quasi raddoppiare i treni in circolazione e ad aumentare il numero dei passeggeri trasportati fino a quasi 90 milioni all’anno. Pkp Intercity è il principale operatore ferroviario della Polonia. (Vap)