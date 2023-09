Business news: produttore cinese di batterie elettriche Gotion acquista 25 per cento startup slovacca Inobat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese di batterie elettriche Gotion acquisterà il 25 per cento della startup slovacca Inobat. Lo ha reso noto il quotidiano “Denik N”. Gotion è parzialmente posseduta da Volkswagen, mentre Inobat ha tra i suoi investitori globali aziende quali il gruppo minerario Rio Tinto e il produttore di batterie indiano Amara Raja. “Questa collaborazione tra un conglomerato globale di batterie e una startup europea segna una nuova pietra miliare per l’intera industria europea delle batterie e apre la porta all’innovazione e all’industrializzazione”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Inobat, Marian Bocek. “L’obiettivo della partnership è di espandere la portata delle batterie nel mondo”, ha aggiunto l’amministratore delegato di Gotion, Zhen Li. Inobat è specializzata in ricerca, sviluppo, design, manifattura, riciclo e smaltimento di batterie elettriche innovative per vari mezzi di trasporto. (Vap)