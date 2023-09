© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di investimento statunitense BlacRock ha annunciato di essere arrivata a possedere il 5,27 per cento del capitale del gruppo energetico francese Engie, nel quale detiene il 3,99 per cento dei diritti di voto. In totale BlackRock detiene 128.282.015 azioni di Engie. (Frp)