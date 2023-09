Business news: Germania, fatturato in calo del 4 per cento nel primo semestre per H&K

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda di armi leggere tedesca Heckler & Koch (H&K) ha comunicato di aver subito nel primo semestre del 2023 un declino del fatturato pari al 4 per cento su base annua, ossia a 149,9 milioni di euro. Allo stesso tempo, il risultato operativo è diminuito del 22 per cento a 26 milioni di euro. Il direttore finanziario di H&K, Bjoern Kroenert, ha affermato che tali sviluppi derivano da effetti valutari e dalla debolezza del mercato delle armi negli Stati Uniti. Inoltre, i costi sono aumentati. Tuttavia, l’utile netto ha registrato un andamento positivo, con un aumento di 1,6 milioni a 17,6 milioni di euro. Ciò è dovuto agli effetti fiscali e a un onere degli interessi notevolmente inferiore. Attraverso la ristrutturazione e un aumento di capitale con l'emissione di azioni, H&K ha ridotto di oltre il 50 per cento il proprio debito. Al riguardo, Kroenert ha affermato: “Abbiamo una struttura finanziaria molto solida con una quota di capitale proprio superiore al 25 per cento”. Il dirigente ha aggiunto che questo risultato “consente di sfruttare le opportunità della svolta epocale”, innescata dalla guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina. Il riferimento è alla decisione degli Stati della Nato di incrementare le spese per la difesa a seguito del conflitto. (Geb)