Business news: Romania, Ue stanzia oltre 52 milioni di euro per l'acquisto di 37 treni elettrici

- La Commissione europea ha stanziato oltre 52 milioni di euro per la Romania, necessari per l'acquisto di 37 treni elettrici per 13 tratte interregionali del Paese. "I treni di ultima generazione offriranno maggiore comfort ai viaggiatori e contribuiranno alla riduzione delle emissioni generate dai trasporti", ha affermato la commissaria alla Coesione e alle Riforme, Elisa Ferreira in una dichiarazione. Con una capacità di almeno 300 passeggeri per treno, questo investimento migliorerà significativamente la qualità dei servizi ferroviari sui principali corridoi ferroviari interregionali elettrificati che collegano Bucarest con centri di attività regionali come Arad, Cluj-Napoca, Constanta, Brasov, Timisoara, Iasi , Galati, Craiova, Petrosani e Suceava. "I nuovi telai ferroviari avranno un impatto positivo sull'intera rete ferroviaria in Romania. Aumentare la frequenza e il comfort degli spostamenti, così come incentivare l'uso dei treni, sono importanti per la coesione territoriale e sociale, facilitando l'accesso di tutti al lavoro e ai servizi pubblici. Ciò migliora la sostenibilità dei trasporti, contribuendo così alla transizione verde. La politica di coesione sta collaborando con le autorità rumene per attuare gli obiettivi del Green Deal europeo", ha affermato Ferreira. (Rob)