Business news: Albania, produzione centrali idroelettriche a +88 per cento annuo nel secondo trimestre

- La produzione di energia dalle centrali idroelettriche statali dell’Albania ha registrato un aumento dell’88 per cento nel secondo trimestre dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”, sulla base di un rapporto dell’Istituto di statistica albanese (Instat). In particolare, la produzione degli impianti idroelettrici pubblici è passata dai 631 gigawattora del secondo trimestre del 2022 agli 1.186 gigawattora del secondo trimestre del 2023. Secondo l’Instat, la produzione di energia è aumentata nello stesso periodo anche negli impianti idroelettrici privati, passando da 1.002 a 1.057 gigawattora, con un incremento del 5,4 per cento. (Alt)