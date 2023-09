Business news: Romania, deficit pubblico sale al 2,43 per cento del Pil nei primi sette mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit pubblico della Romania è salito al 2,43 per cento del Pil nei primi sette mesi del 2023, dopo il 2,34 per cento rilevato alla fine del primo semestre. Lo ha riferito il ministero delle Finanze di Bucarest con un comunicato. Le entrate totali del bilancio consolidato ammontano a 58,28 miliardi di euro nel periodo gennaio-luglio 2023, in aumento dell'11,5 per cento anno su anno. Le spese ammontano a 66,09 miliardi di euro (+ 14,6 per cento anno su anno). Per il 2023 è previsto un deficit del 4,4 per cento. (Rob)