Business news: Danimarca, prevista crescita dell'1,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Danimarca dovrebbe crescere dell'1,2 per cento nel 2023, una stima superiore a quella dello 0,6 per cento fatta dalle autorità di Copenaghen a maggio. Lo riferisce il ministero dell'Economia danese in un rapporto, in cui si sottolinea come l'espansione dell'economia nazionale sia principalmente legata alla crescita dell’industria farmaceutica, in particolare Novo Nordisk. Il resto dell'economia ha invece subito un rallentamento "e si registra un declino nell'industria, escludendo quella farmaceutica", ha affermato il ministro dell'Economia Jacob Ellemann-Jensen. Novo Nordisk ha registrato un'enorme crescita con il successo del farmaco dimagrante Wegovy, mantenendo un livello di produzione elevato, con un picco a giugno. "Molti dei Paesi confinanti stanno attraversando una fase di stagnazione o addirittura di regressione. Anche l'economia danese non riesce ad evitare un periodo di crescita più lenta", ha spiegato il ministro Ellemann-Jensen. Il governo danese prevede che il Pil per il 2024 crescerà dell’1,4 per cento, come già previsto lo scorso maggio. (Sts)