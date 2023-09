© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia ad agosto le immatricolazoni di automobili nuove sono aumentate del 24,28 per cento. Lo ha reso noto la Piattaforma automobile (Pfa), organizzazione che riunisce i principali attori della filiera. Il mese scorso sono state immatricolate in tutto 113.599 macchine. Nei primi otto mesi dell'anno, sono state immatricolate in tutto 1.132.321 auto, con un aumento del 16,62 per cento del mercato. (Frp)