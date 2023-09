Business news: Paesi Bassi-Cina, Asml potrà esportare apparecchiature avanzate per microchip fino al 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fonderie della Cina avranno ancora quattro mesi di tempo per importare macchinari avanzati per la produzione di microchip dall’azienda olandese Asml, che ha ottenuto dall’Aia l’approvazione per spedire attrezzature nel Paese asiatico fino alla fine del 2023. È quanto si apprende da una nota diramata dalla società, in cui si precisa che il sistema di litografia avanzato Twinscan NXT:2000i non potrà più essere spedito in Cina dal primo gennaio. A partire da quella data, infatti, nei Paesi Bassi entreranno in vigore nuove norme, che richiedono apposite licenze per esportare macchinari per la litografia ultravioletta profonda a immersione (Duv) in Cina. Sulla scia delle restrizioni adottate dagli Stati Uniti e dal Giappone all’esportazione di tecnologia nel Paese asiatico, il governo olandese ha limitato anche le spedizioni di sistemi ultravioletti estremi (Euv), ostacolando lo sviluppo di processi superiori ai dieci nanometri da parte del colosso dei semiconduttori cinese Semiconductor Manufacturing International Corp (Smic). (Res)