Business news: Francia, centrale nucleare di Golfech riprende le attività

- La centrale nucleare di Golfech, nel sud ovest della Francia, riprende le attività a pieno regime. Lo riferisce l'emittente televisiva "France 3", spiegando che il reattore numero 2 è in fase di riaccensione. Le operazioni hanno provocato un forte rumore nella zona, tanto da costringere la Prefettura a tranquillizzare i cittadini con un post su Twitter. "Un sistema di evacuazione di vapore genera un rumore suscettibile di essere sentito in prossimità della centrale", ha spiegato la prefettura. La centrale è in fase di manutenzione dall'inizio dell'anno e le alte temperature di questa estate hanno rinviato la ripresa totale di produzione elettrica. (Frp)