Business news: Serbia, Pil reale a +1,7 per cento in secondo trimestre su base annua

- Nel secondo trimestre dell’anno il Prodotto interno lordo (Pil) della Serbia ha registrato una crescita tendenziale dell’1,7 per cento, rispettando le previsioni. È quanto ha reso noto la Banca centrale serba, ripresa dall’agenzia di stampa “Tanjug”, precisando che la crescita del Pil reale del primo trimestre, su base annua, è stata rivista al rialzo dal 0,7 al 0,9 per cento. Nel mese di luglio, stando ai dati dell’Istituto di statistica della Serbia, la produzione industriale ha registrato una crescita tendenziale del 2,7 per cento, mentre nel settore minerario è stata osservata una leggera flessione su base annua, pari allo 0,5 per cento. Per quanto riguarda l’industria manufatturiera, a luglio è stata registrata una crescita in 13 settori su 24, in particolare in quelli legati alla produzione di metalli di base e farmaci. (Seb)