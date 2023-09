Business news: Paesi Bassi, governo pronto a tagliare a 460 mila voli da e per aeroporto di Schiphol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dei Paesi Bassi dovrebbe annunciare il numero massimo di voli annui attraverso l'aeroporto di Schiphol. Secondo l'emittente "Nos", tale cifra dovrebbe attestarsi a 460 mila voli a partire dalla prossima primavera, per poi scendere a 452 mila da novembre 2024. L'esecutivo avrebbe però respinto la proposta dello stesso scalo di Amsterdam, il più importante a livello nazionale, di bloccare le operazioni per i jet privati e per i voli notturni. Il quotidiano "De Telegraaf" riferisce inoltre come siano aumentate le pressioni da parte degli Stati Uniti perchè il numero di voli da e per Schiphol non scenda sotto i 500 mila. Il dipartimento dei Trasporti Usa sarebbe pronto a minacciare i Paesi Bassi di limitare l'accesso di Klm negli scali statunitensi come contromisura, secondo il quotidiano olandese. (Beb)