Nord Macedonia: ministero Interno pubblica foto di persona con bandiera Grande Albania

- Il ministero dell'Interno della Macedonia del Nord ha pubblicato la foto della persona che ha sventolato la bandiera con la mappa del progetto della cosiddetta Grande Albania (che comprende parti della Macedonia del Nord, di Montenegro, Serbia e Grecia) durante la visita a Tetovo della scorsa settimana del premier del Kosovo Albin Kurti. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mia". Il dicastero macedone ha riferito che questo atto è anche "un modo per smentire la falsa notizia secondo cui l'autore sarebbe un membro del ministero". Nello stesso messaggio, si invitano i cittadini che sono in possesso di qualsiasi informazione sulla persona in foto “ad aiutare nelle indagini e a riferire alla stazione di polizia più vicina”. (Seb)