Balcani: Mitsotakis ospita ad Atene leader regionali e Zelensky per riaffermare la centralità della Grecia (6)

- Il piano della Grecia di assumere un ruolo sempre più da protagonista nella regione balcanica e nell’ambito del sostegno all’Ucraina, per la quale si è offerta di contribuire all’addestramento dei piloti di Kiev sugli F-16, non passa inosservata in Italia, anch'essa impegnata a conquistare una posizione di primo piano nell’area del Mediterraneo e dei Balcani occidentali. In questo senso, agli occhi dei vertici dell’Unione europea, saranno decisive le mosse del governo guidato dalla presidente Consiglio Giorgia Meloni in termini di politica estera, per esempio sulle delicate questioni legate ai rapporti tra Kosovo e Serbia. Ma la Grecia potrebbe tentare di rubare la scena all’Italia anche nell’ambito degli sviluppi post bellici dell’Ucraina: esattamente come ha fatto il governo italiano, anche quello greco si è offerto per patrocinare la ricostruzione della città di Odessa. Non è escluso che nei futuri incontri fra Meloni e Mitsotakis i due capi di governo possano discutere anche dei rispettivi ruoli nella regione e nell'Ue. (Gra)