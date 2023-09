Kosovo: Kurti, la nostra è una doppia storia di successo come nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è una doppia storia di successo: per l’esito dell’intervento Nato nel 1999 e per lo sviluppo in contemporanea della democrazia e dell’economia nel Paese. Lo ha detto il premier kosovaro, Albin Kurti, intervenendo al forum di Bled. Le autorità del Kosovo stanno lavorando a Bruxelles e a livello bilaterale con i Paesi europei che ancora non riconoscono l’indipendenza di Pristina. , ha spiegato Kurti. “Le relazioni stanno migliorando”, ha aggiunto il capo del governo, in riferimento ai Paesi “scettici” (Cipro, Spagna, Slovacchia, Romania, Grecia). Nei Balcani occidentali, ha proseguito, l'Unione europea è quasi "una religione secolare", motivo per cui l'allargamento avrebbe effetti positivi e favorirebbe l'integrazione regionale. (Seb)