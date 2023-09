Balcani: Forum strategico di Bled, la regione e l’Ue hanno un interesse comune per l’allargamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E d’altronde l’inviato speciale dell’Ue per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, ha ricordato che il fatto che Bruxelles voglia arrivare pronta al 2030 per l’allargamento alla regione non significa che questa sia responsabilità soltanto sua: “Se voi siete pronti, noi siamo pronti. Negli ultimi 20 anni non ricordo una situazione favorevole come quella attuale per procedere con l’allargamento, ora ce l’abbiamo ed è giusto sfruttarla. Ma questi non sono processi automatici. Restiamo focalizzati a centrare gli obiettivi, non perdiamo questa opportunità”. Per il ministro degli Esteri della Macedonia del Nord, Bujar Osmani, è importante opporre “un grande no” a qualsiasi discussione sull’identità durante il percorso di integrazione. Il suo omologo serbo, Ivica Dacic, ha accolto positivamente la proposta fatta ieri al Forum dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, perché Bruxelles sia pronta a un allargamento entro il 2030. Tuttavia, ha aggiunto Dacic, l’Ue deve mantenere le promesse. Anche il Kosovo – nelle parole della sua ministra degli Esteri, Donika Gervalla-Schwarz – è pronto a intraprendere il “viaggio europeo”. “Gli Stati sovrani e indipendenti dovrebbero decidere il loro futuro, senza l’influenza dei Paesi vicini o della regione”, ha detto. (Seb)