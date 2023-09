Speciale difesa: L'Aquila, al nono reggimento Alpini il premio del Perdono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la meritoria opera di mantenimento della pace espressa nel corso delle attività operative svolte dal 15 gennaio al 27 luglio 2023 in Kosovo". Con questa motivazione è stato conferito al nono Reggimento Alpini dell'Aquila, che ha operato nel teatro operativo kosovaro dal 15 gennaio al 27 luglio di quest'anno, il premio del Perdono, riconoscimento dedicato alla difesa dei più deboli, all'affermazione della pace tra i popoli, ispirato al lascito morale di Celestino V e istituito nell'ambito della Perdonanza Celestiniana. Lo scorso anno fu consegnato a Papa Francesco, pontefice che per la prima volta nella storia del giubileo aquilano ha aperto la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. La cerimonia di consegna è avvenuta all'Auditorium del Parco, nel corso di un'iniziativa a cui hanno partecipato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il comandante del IX Reggimento Alpini dell'Aquila, colonnello Mario Bozzi, l'arcivescovo coadiutore, S.E. Mons. Antonio D'Angelo, e l'artista orafo, Paolo Mazzeschi. Il premio presenta in primo piano il Fiore della Memoria, simbolo del dolore e della speranza della città che rinasce, sormontato da tre archi quale citazione della Porta Santa di Collemaggio. (Gru)