Sanità: Ronzulli (FI), serve incontro Fnopi-sindacato-ministro su carenza personale infermieristico

- Il fatto che il ministro Bernini stia lavorando all'aumento dei posti per i test di medicina, ampliando così le maglie del numero chiuso, non è assolutamente in contrasto con le esigenze di trovare analoghe soluzioni per far fronte alla carenza infermieristica. “Comprendiamo anche le spinte e le sollecitazioni provenienti dalla base, che portano poi il sindacato ad alzare i toni. Per quanto mi riguarda, mi farò promotrice di un incontro fra la Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche, il sindacato e il ministro al fine di individuare le migliori soluzioni possibili per superare queste difficoltà". Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Nessuno - prosegue - ignora le problematiche legate agli organici ridotti e alla difficoltà di poter garantire un numero maggiore di tirocini. Allo stesso modo, sono certa che, grazie alla disponibilità di tutte le parti interessate, si potrà studiare, individuare e prevedere un diverso percorso formativo a livello universitario che dia la possibilità di supplire alla quantità con la qualità della formazione grazie alle specializzazioni, all'evoluzione delle lauree magistrali e all'aumento delle docenze. È interesse di tutti mirare non al sensazionalismo ma al risultato". (Rin)