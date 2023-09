Usa: interferenze elettorali in Georgia, Rudy Giuliani si dichiara non colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex sindaco di New York ed ex avvocato personale di Donald Trump, Rudy Giuliani, si è dichiarato non colpevole delle accuse legate alle interferenze elettorali avvenute in Georgia, dopo le presidenziali del 2020. Insieme a lui, si sono dichiarati non colpevoli altri sei imputati. Gli altri potranno scegliere se presentare la dichiarazione di non colpevolezza in formato documentale, oppure se presentarsi all’udienza in programma ad Atlanta mercoledí prossimo, per la lettura formale delle accuse. Nei confronti di Giuliani, le autorità della contea di Fulton hanno avanzato un totale di 13 capi di imputazione, tra cui racket, cospirazione e falsa testimonianza. (Was)