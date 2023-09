Business news: Svezia, economia cala dello 0,8 per cento nel secondo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Svezia ha subito una contrazione dello 0,8 per cento nel secondo trimestre del 2023, principalmente a causa del rallentamento delle esportazioni. Lo ha reso noto l'ufficio statistico svedese, rilevando come il risultato sia migliore delle attese, visto che le stime precedenti si attestavano addirittura al -1,5 per cento. Su base annua, il calo del Pil è stato dell'un per cento, come spiegato dall'istituto statistico di Stoccolma, ripreso dall'emittente "Svt". (Sts)