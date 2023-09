Business news: Albania, consumo elettricità cala del 3,5 per cento annuo nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di energia elettrica in Albania è diminuito nel secondo trimestre dell’anno del 3,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, passando da 1.533 gigawattora a 1.479 gigawattora. È quanto emerge da un rapporto dell’Istituto di statistica albanese (Instat), ripreso dall’agenzia di stampa “Ata”. Secondo i dati, il calo dell’utilizzo di elettricità è stato trainato dai “consumatori non domestici”, per cui è stata osservata una diminuzione del consumo pari al 7,3 per cento. L’uso di energia elettrica dei “consumatori domestici” ha invece registrato un incremento dell’1,2 per cento. (Alt)