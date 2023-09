Business news: Svizzera, gruppo Ubs assorbirà attività di Credit Suiss nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Ubs assorbirà completamente le attività di Credit Suiss in Svizzera. Lo ha reso noto Ubs, in concomitanza con la presentazione sui risultati del gruppo dopo aver rilevato la banca elvetica. "La nostra analisi mostra chiaramente che una piena integrazione è il miglior risultato per Ubs, i nostri azionisti e l'economia svizzera", ha affermato in una nota l'amministratore delegato Sergio Ermotti. "Le due entità svizzere opereranno separatamente fino alla prevista integrazione giuridica per il 2024, mentre la migrazione graduale dei clienti ai sistemi Ubs dovrebbe essere completata nel 2025", ha aggiunto. (Geb)