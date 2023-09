Roma: presidente Municipio VI, a Tor Bella Monaca serve segnale unità, riflettori restino accesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Sul fronte sicurezza nel territorio di Tor Bella Monaca a Roma "era importante dare una risposta immediata, e la risposta più bella è quella dell'unità". Lo ha detto il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco, a margine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è da poco concluso in Prefettura a Roma. "Ringrazio il sindaco Gualtieri che mi ha voluto al suo fianco, un bel segnale di unità e di rispetto del territorio - ha spiegato -. Era importante dare una risposta immediata, e la risposta più bella è quella dell'unità. Quindi siamo soddisfatti. Adesso - ha concluso - abbiamo chiesto di non spegnere i riflettori. Ora abbiamo la grande sfida del Pinqua e del Pui (i piani di rigenerazione urbana, ndr) e queste sono le occasioni d'oro per portarle a termine. Siamo tutti sulla stessa linea". (Rer)