Roma: a Tor Bella Monaca aumenteranno forze di polizia, stretta sulla criminalità e occupazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Nei prossimi mesi sarà disposto un incremento delle forze di polizia nel quartiere di Tor Bella Monaca, teatro martedì scorso dell'attentato al sacerdote anticamorra don Antonio Coluccia. È questo quanto emerso nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto questo pomeriggio in Prefettura a Roma. Al Tavolo erano presenti il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il prefetto di Roma Lamberto Giannini e il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco. Il ministro dell'Interni, Matteo Piantedosi "si è impegnato a rafforzare la presenza delle forze di sicurezza a Tor Bella Monaca e a dare un segnale forte di determinazione dopo l'episodio gravissimo (dell'agguato a Don Coluccia - ndr) e di impegno per la rinascita del quartiere", ha detto Gualtieri, al termine dell'incontro che è durato circa un'ora e mezza. (segue) (Rer)