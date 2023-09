Rieti: Simeoni (FI), positivo incontro con dirigenti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della dodicesima edizione della fiera internazionale del peperoncino di Rieti, che si sta svolgendo in questi giorni, "e che rappresenta per la nostra Regione un motivo di orgoglio e di vanto, ho incontrato il gruppo dirigente della provincia di Rieti di Forza Italia". Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni. "Ho avuto il piacere di dialogare con il coordinatore provinciale Sandro Grassi, il Capogruppo comune di Rieti, Simone Labonia, l’assessore Giovanna Palomba, il coordinatore dei giovani, Salvatore La Bella, i consiglieri comunali Alberta Paris e Emanuele Fagiani, il consigliere comunale di Borgovelino, Alessandro Corradetti, e con numerosi amministratori locali del capoluogo e della provincia. Un momento di confronto utile per ascoltare le necessità del territorio e programmare insieme il lavoro dei prossimi mesi”.(Com)