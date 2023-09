Emirati-Usa: per la prima volta dal 2021 un ambasciatore ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno un ambasciatore negli Emirati Arabi Uniti per la prima volta dal 2021, dopo che la diplomatica statunitense Martina Strong ha prestato giuramento questa settimana. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa. Alla presenza del vicesegretario di Stato ad interim, Tori Nuland, dell'assistente del segretario di Stato per gli Affari del Vicino Oriente, Barbara Leaf, e di altri colleghi, la nuova ambasciatrice Usa ad Abu Dhabi ha prestato giuramento quasi un anno dopo che il presidente Joe Biden l'aveva scelta per ricoprire il ruolo. "La nostra forte cooperazione riflette lo stretto allineamento delle priorità fondamentali dei nostri Paesi, che sono alla base della nostra sicurezza e prosperità condivisa", ha dichiarato Strong, che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di incaricata d'affari ad interim dell'ambasciata degli Stati Uniti a Riad, in Arabia Saudita. Strong subentra negli Emirati a John Rakolta, nominato dall'ex presidente Usa, Donald Trump. (Was)