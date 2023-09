Guatemala: presidente Arevalo denuncia "colpo di stato in corso" contro sua elezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Guatemala, Bernardo Arevalo de Leon, ha denunciato "un colpo di stato in corso" con il quale "un gruppo di politici e funzionari" cercherebbe di impedirgli di assumere la presidenza del Paese centroamericano nel 2024. Lo ha riferito l'emittente internazionale con sede a Washington "Voz de America". Lo scorso 21 agosto, Arevalo veniva eletto con il 58 per cento dei voti, contro il 37,2 per cento andato a Sandra Torres, l’ex moglie di Alvaro Colom, presidente del Guatemala dal 2008 al 2011, morto a inizio anno. Si tratta del primo presidente progressista nella storia contemporanea del Guatemala, che dovrebbe iniziare il 14 gennaio 2024 il mandato quadriennale, accompagnato da Karin Herrera in qualità di vice. (Mec)