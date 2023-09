Calcio: Gualtieri, foto con Lukaku è da tifoso, romanisti capiscono differenza con impegni istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle polemiche emerse dopo la pubblicazione di una foto insieme al calciatore Romelu Lukaku, neo acquisto dell'As Roma "io sono tifoso della Roma, è inutile nasconderlo. Poi i tifosi sono intelligenti e sanno distinguere tra il calcio e i doveri istituzionali di rappresentare tutti i cittadini. I tifosi sanno benissimo la differenza". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. A quanto si apprende, il sindaco sarebbe stato invitato al Colosseo, dove Lukaku ha fatto le foto. Gualtieri e l'assessore al Turismo, Alessandro Onorato, inoltre avrebbero invitato in Campidoglio la Ss Lazio per celebrare la qualificazione per la Champions League, ma l'invito sarebbe caduto nel vuoto. (Rer)