Mobilità: su Autostrada Roma-Napoli chiusura notturna della stazione di San Vittore

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere laterali, sarà chiusa la stazione di San Vittore nei seguenti orari e nelle seguenti modalità: - dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma - dalle 22.00 di martedì 5 alle 6:00 di mercoledì 6 settembre, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: Caianello in entrata verso Napoli e Cassino in uscita per chi proviene da Roma. (Com)