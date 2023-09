Niger: presidente nigeriano Tinubu, periodo di transizione ammissibile se militari saranno "sinceri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria e attuale capo della Comunità economica dei Paesi membri dell'Africa occidentale (Cedeao), Bola Tinubu, ha ammesso per la prima volta la possibilità di un periodo di transizione in Niger "se il potere militare sarà sincero". Lo riferisce "Rfi", osservando che la presidenza nigeriana ha pubblicato un comunicato stampa a questo proposito dopo la riunione avuta da Tinubu con i membri del Consiglio supremo per gli affari islamici della Nigeria. "Nessuno è interessato alla guerra", ha detto Tinubu parlando alla riunione, che ha poi fatto riferimento alla transizione di nove mesi avvenuta nel suo Paese alla fine degli anni 90. Tinubu, si legge nella nota ufficiale, "non vede alcuna ragione che impedisca al Niger di fare lo stesso, se le autorità militari sono sincere". In dichiarazioni a margine degli incontri, il ministro degli Affari esteri Yussuf Tugar ha poi precisato che queste dichiarazioni non segnano un cambiamento nella posizione di fondo del paese, ribadendo che la Cedeao non esclude l'uso della forza per uscire dalla crisi nigerina. Tugar ha incontrato l'omologo dell'Algeria, ma ha sostenuto che le parti non hanno discusso della proposta di mediazione di Algeri, basata su un periodo di transizione di sei mesi da attuare con una guida civile. (Res)