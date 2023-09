Regno Unito: morto a 94 anni il padre del compagno della principessa Diana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto Mohamed al Fayed, ex proprietario di Harrods e padre di Dodi al Fayed, il compagno della principessa Diana rimasto ucciso con lei in un incidente stradale nel 1997. Lo ha confermato l'emittente televisiva "Bbc", secondo cui l'imprenditore aveva 94 anni. Nato in Egitto, Al Fayed aveva costruito un impero commerciale in Medio Oriente prima di trasferirsi nel Regno Unito negli anni 70. Dopo la morte del figlio Dodi e di Diana Spencer, Al Fayed ha passato molti anni a interrogarsi sulle circostanze della loro morte. (Rel)