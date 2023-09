Università: Barelli (FI), da Bernini attenzione a tutte categorie sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il Paese ha bisogno di medici e il governo, con il ministro Anna Maria Bernini, è andato incontro a questa necessità cui non si davano risposte da anni, aumentando finalmente i posti a Medicina. Rinunciarvi significherebbe ledere il diritto alla salute degli italiani. Lo ha dichiarato il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. "Il ministro Bernini – ha proseguito – ha sempre mostrato attenzione e rispetto nei confronti di tutti gli ambiti professionali sanitari, ascoltando e offrendo soluzioni concrete”. “Il ministro – ha sottolineato – sa benissimo che vanno incrementati i numeri di tutte le categorie professionali sanitarie e specialistiche e tra queste fondamentale il settore infermieristico. Pertanto, appare surreale la presa di posizione del presidente nazionale del Nursing up Antonio De Palma”. “Piuttosto che additare il governo, sarebbe più efficace criticare ciò che non è stato programmato nel passato e avviare un confronto e proporre dei percorsi innovativi anche per il settore infermieristico. Su questo – ha concluso Barelli –, le porte del ministero dell'Università e della ricerca non sono aperte, ma spalancate". (Rin)